Литературный фестиваль «Плюсовая поэзия» в этом году не состоится

26.10.2020 [Культура]

16-й Международный литературный фестиваль «Плюсовая поэзия» не состоится в этом году. Об этом на странице мероприятия в социальной сети сообщили его организаторы:

– Друзья! Мы приняли решение в этом году не проводить фестиваль «Плюсовая поэзия». В привычном и любимом всеми формате живого диалога и общения это по понятным причинам невозможно. Онлайн - не совсем то. Поэтому, увы, пропускаем 2020. Но мысленно с вами, жмем лапы на расстоянии! Здоровья всем и вдохновения! Пишите больше и берегите себя!

Как ранее сообщал NewsVo, многие культурные мероприятия Вологодской области были перенесены на следующий год. Так, например, на 2021 года перенесли Международный театральный фестиваль «Голоса истории», Международный фестиваль «Город ремесел» и Международный фестиваля кружева «Vita Lace».
 

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