Международный фестиваль «Город ремесел» в Вологде перенесли на июнь 2021 года

Оргкомитет Международного фестиваля народных промыслов и ремесел «Город ремёсел» принял решение о переносе фестиваля с июня 2020 года на июнь 2021 года. Организаторы ссылаются на сложную эпидемиологическую обстановку и используют формулировку «во избежание возможности повторного распространения инфекции COVID-2019».

- Фестиваль необычайно значим для мастеров и ремесленников, поэтому перенос сроков его проведения стал трудным решением для Оргкомитета. Однако, это решение продиктовано необходимостью обезопасить участников мероприятия, - говорится на странице фестиваля в социальной сети. - Мы надеемся на встречу с вами, уважаемые друзья, в следующем году! Берегите себя и своих близких!

