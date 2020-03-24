Фестиваль кружева «Vita Lace» в Вологде перенесли на 2021 год

24.03.2020 [Культура]

IV Международный фестиваля кружева «Vita Lace» перенесён с июня 2020 года на июнь 2021 года. Об этом накануне сообщил сайт Вологодского государственного музея-заповедника:

- Для всех нас фестиваль «Vita Lace» является одним из самых ожидаемых событий в мире кружева, однако учитывая международную значимость этого мероприятия, большое количество зарубежных участников и представителей не менее 30 субъектов Российской Федерации, перенос сроков проведения фестиваля является наиболее благоприятным вариантом развития событий.

Сообщения о переносе мероприятия уже собрали много откликов в социальных сетях. Большинство кружевниц отнеслись к этой новости с пониманием и огромным сожалением. Но есть и возмущенные отклики. Некоторые участники сомневаются, что карантин продлится до лета и что к фестивалю применили излишне жесткие меры.

На что организаторы фестиваля отвечают, что фестиваль международный, предусмотрено участие мастеров из-за рубежа, а они, в связи с введёнными ограничениями, не смогут приехать в Вологду.

Также сообщается, что ранее заявленная тема фестиваля «Истоки», и тематика конкурсной выставки останутся без изменений.

Акция «Птицы памяти», которая анонсировалась в рамках фестиваля, пройдёт в этом году в заочном формате. В рамках этой акции будет создан арт-объект, состоящий из предварительно сплетённых кружевных журавлей. Приём заявок на заочное участие в акции «Птицы памяти» продолжается.

 

Тэги: кружево, фестиваль

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