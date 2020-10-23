Пристройка к школе №30 в Вологде готова на 63%

Строители пристройки к школе №30 в Вологде отстают от графика. Согласно условиям заключенного госконтракта, все работы должны быть выполнены до конца года, сейчас объект готов только на 63%. Выполнена кирпичная кладка трех этажей здания, идут внутренние работы и благоустройство территории.

«По независящим от нас причинам мы допустили некоторое отставание, но сейчас прилагаем все силы, чтобы его наверстать. Завершаем работы по закрытию контура, выполнены работы по системе отопления, по разводке электрических кабелей, систем пожарной и охранной сигнализации. Продолжаются работы по отделке, укладке плитки, сантехнике и вентиляции», – цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области слова директора подрядной организации Игоря Цветкова.

Будущая пристройка — это учебный блок на 300 мест, в нем будет 12 кабинетов, столовая и спортзал. Вместе с основным зданием она будет образовывать единый комплекс. После сдачи объекта в новый корпус должна переехать вся начальная школа – более 800 детей. Они будут учиться в две смены. При этом ввод пристройки в эксплуатацию позволит полностью вывести на первую смену часть старшеклассников.

Рядом с новым корпусом должна разместиться спортивная зона, включающая в себя стадион с беговыми дорожками, волейбольную и баскетбольную площадки.

«Подрядчик свои обязательства должен выполнить до конца декабря, и, несмотря на небольшое отставание, строители должны успеть. Я не сомневаюсь, что корпус будет сдан к этому времени, но есть вопрос в стадионе, так как это искусственное поле – погодные условия могут повлиять на качество. По окончанию строительства необходимо наполнить школу оборудованием, плюс пройти ряд экспертиз, поэтому мы планируем начать обучение в этом корпусе с четвертой четверти. Это серьезный образовательный объект, и мы строим не на месяц и не на год, мы строим на десятилетия, поэтому здесь все должно быть сделано качественно», – сказал мэр города Вологды Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что на возведение пристройки будет направлено 361,3 млн рублей: 345,5 млн - из федерального бюджета, 14,4 млн - из областного, 1,4 млн - из бюджета Вологды.

Возводит пристройку ООО «Термоизолстрой»: зарегистрировано в Вологде в 2001 году, директор - Игорь Цветков. Эта же фирма возводила детсады на Псковской и Доронинской, в Осановском проезде. Кроме того, как ранее сообщал NewsVo, организация занимается строительством нового здания школы искусств в Бабаево.