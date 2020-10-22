Прощание с экс-замгубернатора области Олегом Васильевым пройдет в Вологде 23 октября

23 октября в здании Вологодского драматического театра простятся с гендиректором АО "Дед Мороз", бывшим заместителем губернатора Вологодской области Олегом Васильевым. Гражданская панихида состоится на втором этаже здания, в фойе.

Как ранее сообщал NewsVo, Васильев погиб 20 октября в результате крушения легкомоторного вертолета в Нюксенском районе. МЧС изначально сообщало, что всего на борту Robinson R44 было два человека, однако, по уточненным данным, кроме Васильева и пилота, летели еще двое. По данным РИА новости, это были президент вертолетной компании "Аэросоюз" Сергей Мозер и сотрудник этой фирмы Анна Швецова. Тела трех погибших пока не найдены, поисковая операция на месте крушения продолжается.