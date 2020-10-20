На месте крушения вертолета в Нюксенском районе нашли тело мужчины и паспорт женщины

На месте крушения вертолета в реку Сухона вблизи деревни Бобровское найдено тело мужчины.

- Легкомоторный вертолет врезался в линию ЛЭП и упал в воду. Организованы поиски предполагаемых пострадавших. В данный момент обнаружен один труп мужчины и паспорт женщины, - сообщил начальник 5 отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Вологодской области Виктор Тропин.

Пресс-служба УМЧС сообщала, что на борту вертолета находились два человека, оба они погибли.

Ранее NewsVo сообщал, что около полудня в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел около полудня в районе населенного пункта Бобровское.

- Упал легкомоторный вертолет марки Robinson R44. На место происшествия выехали 21 человек, 8 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек, 4 единицы техники, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Вертолет принадлежит вертолетной компании "Аэросоюз". Известно, что он четырехместный, но количество людей на борту устанавливается.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ уже объявило о том, что по факту крушения легкомоторного вертолета ведомством начата проверка.