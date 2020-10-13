Глава управляющей компании «Фрязиново» в Вологде Анатолий Мотрук отстранен от должности

13.10.2020 [Общество]
Глава управляющей компании «Фрязиново» в Вологде Анатолий Мотрук отстранен от должности

Гендиректор ОАО «Фрязиново» в Вологде Анатолий Мотрук временно отстранен от должности решением Вологодского городского суда. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). 

— Органами предварительного расследования Мотрук подозревается в том, что из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, распорядился назначить на вакантную должность ведущего специалиста отдела по работе с населением в ОАО «Фрязиново» С. (с 1 августа по 17 декабря 2019 года) и Г. (с 9 января по 16 июля 2020 года). При этом трудовых функций они не выполняли, начисленную им зарплату в сумме 187 881 рубля 71 копейки Мотрук похитил, причинив ОАО «Фрязиново» материальный ущерб, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

9 октября Мотруку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ОАО «Фрязиново» — управляющая организация, 100% акций которой принадлежат администрации Вологды. 

Как ранее сообщал NewsVo, в июле 2019 года и.о. директора муниципальной УК "Фрязиново" стал Анатолий Мотрук. Он приехал из Курска, где ранее был депутатом Курского городского собрания от КПРФ и в сфере ЖКХ не работал. Кроме Анатолия Мотрука, в Вологду приехал и действующий депутат Курского горсобрания от КПРФ Максим Васильев, который занялся в нашем городе, по его словам, улучшением качества жизни. А заместителем Мотрука в УК "Фрязиново"стал… еще один житель Курска - Максим Берзин. О том, как эти трое курчан связаны между собой, NewsVo писал в материале "Депутат из Курска и его земляки борются за бетон на набережной и рынок ЖКХ в Вологде?".

Тэги: управляющие компании, фрязиново
Фото пресс-службы судов Вологодской области

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