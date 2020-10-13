С начала года жители Вологодской области перевели мошенникам более 120 млн. рублей

Более 120 млн. рублей перечислили мошенникам жители Вологодской области с начала года. Всего на территории региона зафиксировано почти три тысячи дистанционных мошенничеств и краж.

В январе-сентябре количество дистанционных мошенничеств, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 20%. На 58% увеличилось число дистанционных краж.

За совершение дистанционных хищений к уголовной ответственности привлечено 207 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что вологодский завод обманули на 600 тысяч рублей при покупке крупной партии сахарного песка, а 71-летняя череповчанка после телефонного разговора с мошенниками лишилась 3,4 млн. рублей сбережений.