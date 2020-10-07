Вологодский завод обманули на 600 тысяч рублей при покупке крупной партии сахарного песка

Работник завода по производству спиртосодержащей продукции в Вологде стал жертвой мошенников. Он пояснил полицейским, что с ним связался неизвестный, который пообещал поставить на предприятие сахарный песок. Мужчина перевёл деньги, но товар так и не получил. Сумма ущерба составила 604 тысячи рублей.

Ещё одна пострадавшая от действий мошенников – 41-летняя жительница Вологды - нашла в интернете объявление об оказании услуг по ремонту помещений.

«Позвонив по указанному номеру телефона, вологжанка обговорила условия выполнения строительных работ. Во время телефонного разговора собеседник убедил ее внести предоплату в размере 35 тысяч рублей. Как только деньги поступили на счет, абонент перестал выходить на связь», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали 9 заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 790 тысяч рублей.