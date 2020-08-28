Мошенники похитили у череповецкой пенсионерки 3,4 млн. рублей

71-летняя череповчанка после телефонного разговора с мошенниками лишилась 3,4 млн. рублей сбережений. Об инциденте сообщает пресс-служба областного УМВД.

Злоумышленники работали по уже "проверенной" схеме: сначала пенсионерке позвонила женщина и, представившись сотрудницей банка, попросила ее подтвердить операцию по переводу денег на счет в другом регионе. Пенсионерка сказала, что не собирается перечислять деньги. Позже ей позвонил мужчина, якобы из службы безопасности кредитно-финансового учреждения. Он пояснил, что для отмены несанкционированного списания нужно снять деньги со всех имеющихся счетов. Выполняя команды собеседника, череповчанка перевела их на так называемый «резервный счет» и несколько абонентских номеров. В общей сложности потерпевшая лишилась 3 миллиона 429 тысяч рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что 65-летняя жительница Череповце в течение четырёх дней перевела мошенникам около 3 млн. рублей.