Проектирующая Некрасовский мост фирма требует у администрации Вологды увеличить стоимость контракта

12.10.2020 [Общество]

ООО «Фундаментстрой», занимавшееся разработкой проекта Некрасовского моста в Вологде, требует от администрации города увеличить стоимость заключенного госконтракта. Фирма вышла с соответствующим иском в Арбитражный суд Вологодской области.

— Подрядчик подал на нас в суд, просит увеличения стоимости, с учетом того, что вышло постановление правительства № 1200 (ред. —  «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда»), и там будут изменения конструктива моста, незначительные. Тем не менее, они считают, что мы им должны деньги, поэтому пока судиться. Надеюсь, что в конце года документация выйдет из госэкспертизы, — сказал в ходе прямого эфира 12 октября мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как ранее сообщал NewsVo, МКУ «Служба городского хозяйства» заключила контракт на корректировку проекта Некрасовского моста с ООО «Фундаментстрой» из Санкт-Петербурга» 27 мая 2019 года. Работы нужно было завершить до 31 октября 2019 года. Однако уложиться в эти сроки фирма не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам. Оказалось, что будущий Некрасовский мост запланирован в границах исторического поселения, то есть территории с охранным статусом. Потребовалось внести изменения в проект.

Четырехполосный Некрасовский мост должен был появиться к декабрю 2015 года в рамках проекта "Насон-город", но сроки его возведения постоянно срывались. В последний раз чиновники обещали, что этот мост построят в 2020-21 гг.  

Тэги: мосты
Сюжет: строительство Некрасовского моста

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