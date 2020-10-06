Более тысячи человек болеют коронавирусом в Вологодской области

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 56 пациентам, выздоровели 45 человек. Такие данные приводит оперштаб.

По количеству выявленных случаев по-прежнему лидирует Череповец - 37. Еще 12 заболевших в Вологде, по два в Вологодском, Череповецком и Сокольском районах, один в Вытегорском.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4949 пациентам. Большая часть из них — 3895 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 49 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 1005 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за роста количества заболевших режим повышенной готовности в Вологодской области продлили до 30 ноября. Кроме того, школьников раньше отправят на осенние каникулы, которые в этом году будут длиться две недели. Планируется также увеличить количество коек в моногоспиталях Вологды и Череповца.