Более тысячи человек болеют коронавирусом в Вологодской области

06.10.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 56 пациентам, выздоровели 45 человек. Такие данные приводит оперштаб.

По количеству выявленных случаев по-прежнему лидирует Череповец - 37. Еще 12 заболевших в Вологде, по два в Вологодском, Череповецком и Сокольском районах, один в Вытегорском. 

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4949 пациентам. Большая часть из них — 3895 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 49 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 1005 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за роста количества заболевших режим повышенной готовности в Вологодской области продлили до 30 ноября. Кроме того, школьников раньше отправят на осенние каникулы, которые в этом году будут длиться две недели. Планируется также увеличить количество коек в моногоспиталях Вологды и Череповца. 

 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Коронавирус выявлен у 15 медработников Харовской ЦРБ
49 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно
57 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
У главы Череповца Маргариты Гусевой обнаружили коронавирус
37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
50 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Главврача Междуреченской ЦРБ наказали за невыплату в срок персоналу «коронавирусных» надбавок
Коронавирусный госпиталь Череповца заполнен более чем наполовину
05.10.2020 [Общество]

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 30 ноября

1823
0
05.10.2020 [Общество]

Митрополит наградил вологодского губернатора Олега Кувшинникова знаком храмостроителя

925
0
05.10.2020 [Общество]

ФСБ обнаружила нарушения при закупке перчаток в медучреждения Вологодской области

1343
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

При пожаре в дачном доме в микрорайоне Лукьяново в Вологде погиб мужчина
Более тысячи человек болеют коронавирусом в Вологодской области
Вологжанин без водительских прав проехал по ноге остановившего его инспектора ДПС
Жительница Тотьмы взыскала с администрации 50 тысяч рублей за свое падение на скользкой дороге
В частных детсадах Вологды создадут 160 бюджетных мест
«Ростелеком» не смог доказать в суде, что понес 4,3 млн. рублей убытков при обустройстве паркоматов в Вологде
В Вологде ограничили водоснабжение 17 домов
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

3299
0
05.10.2020 [БлогоVO]

Город Устюжна. Красота, которая сохранилась только потому, что нет денег ее снести

393
0
02.10.2020 [Обзор Прессы]

Развод по-вологодски

2056
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика