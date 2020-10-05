Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 30 ноября

Режим повышенной готовности из-за коронавируса, введенный в Вологодской области еще в марте, вновь продлили. Об этом на заседании оперативного штаба по коронавирусу 5 октября объявил глава региона Олег Кувшинников.

«В осенний сезон наряду с коронавирусом обостряются также ОРВИ, грипп и пневмония. По нашим прогнозам, в соответствии с динамикой предыдущих лет, сезонная заболеваемость пойдет на спад не ранее конца ноября-начала декабря. К этому времени будет понятно и развитие ситуации с ростом коронавирусной инфекции. Поэтому я поручаю продлить режим «повышенная готовность» по 30 ноября включительно», - отметил Кувшинников.

В связи в фиксируемым в регионе ростом количества заболевших COVID-19 работодателям рекомендовано перевести на удаленку 30% сотрудников. Жителей области старше 65 лет просят ограничить контакты и оставаться дома.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за роста количества выведенных на карантин классов в школах Вологодской области, детей отпустят на осенние каникулы раньше, с 19 октября. Длиться они будут не одну неделю, а две. Кроме того, будет существенно увеличено количество коек в монопрофильных госпиталях Вологды и Череповца.