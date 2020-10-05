Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 30 ноября

05.10.2020 [Общество]

Режим повышенной готовности из-за коронавируса, введенный в Вологодской области еще в марте, вновь продлили. Об этом на заседании оперативного штаба по коронавирусу 5 октября объявил глава региона Олег Кувшинников. 

«В осенний сезон наряду с коронавирусом обостряются также ОРВИ, грипп и пневмония. По нашим прогнозам, в соответствии с динамикой предыдущих лет, сезонная заболеваемость пойдет на спад не ранее конца ноября-начала декабря. К этому времени будет понятно и развитие ситуации с ростом коронавирусной инфекции. Поэтому я поручаю продлить режим «повышенная готовность» по 30 ноября включительно», - отметил Кувшинников.

В связи в фиксируемым в регионе ростом количества заболевших COVID-19 работодателям рекомендовано перевести на удаленку 30% сотрудников. Жителей области старше 65 лет просят ограничить контакты и оставаться дома. 

Ранее NewsVo сообщал, что из-за роста количества выведенных на карантин классов в школах Вологодской области, детей отпустят на осенние каникулы раньше, с 19 октября. Длиться они будут не одну неделю, а две. Кроме того, будет существенно увеличено количество коек в монопрофильных госпиталях Вологды и Череповца. 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Коронавирус выявлен у 15 медработников Харовской ЦРБ
49 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
У главы Череповца Маргариты Гусевой обнаружили коронавирус
Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно
37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
57 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
50 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Главврача Междуреченской ЦРБ наказали за невыплату в срок персоналу «коронавирусных» надбавок
Коронавирусный госпиталь Череповца заполнен более чем наполовину
30.09.2020 [Общество]

Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил прокуратуру проверить законность сноса стелы павшим воинам в Белозерске

1556
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

У депутата Гордумы Череповца Романа Маслова обнаружили коронавирус
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 30 ноября
Дополнительные койки развернут в коронавирусных госпиталях Вологды и Череповца
Вологодских школьников отправят на каникулы досрочно, с 19 октября
Житель Сокола подозревается в поджоге деревянного дома на улице Мамонова
18-летнего вологжанина обманули на 15 тысяч рублей при оказании интим-услуг
В Вологде ищут подрядчика на строительство детсада на улице Народной
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

3210
0
05.10.2020 [БлогоVO]

«Спасибо вам за то, что поддержали «Единую Россию». Как вологодские чиновники поблагодарили жителей Ломоватки за доверие и оставили их без дороги

611
0
02.10.2020 [Обзор Прессы]

Развод по-вологодски

1825
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика