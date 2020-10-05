Дополнительные койки развернут в коронавирусных госпиталях Вологды и Череповца

В Вологодской области резко выросло количество госпитализированных пациентов с COVID-19. Так, если на 20 сентября в этих моногоспиталях Вологды и Череповца было 76% коек были свободны, то в данный момент их осталось 43%.

Сейчас в регионе коронавирусом болеют 994 человека. Из них 362 находятся в больницах — монопрофильных госпиталях Вологды и Череповца. 50 пациентов — в тяжёлом состоянии.

Согласно поручению губернатора, озвученному на заседании оперативного штаба, до 15 октября департамент здравоохранения должен будет развернуть 200 дополнительных коек в моногоспитале Череповца. Из состава моногоспиталя в Вологды в этот срок должны также вывести карантинные койки, предназначенные для размещения пациентов с неустановленными заболеваниями, увеличив количество мест для пациентов с подтвержденным COVID-19 до 300.

«Также поручаю проверить готовность медицинских учреждений к развертыванию второй очереди коек, с увеличением их числа до 1310. Мы обсуждали такой сценарий, когда я представлял математическую модель, надеюсь, что этот сценарий нам не потребуется, но и в Вологде, и в Череповце попрошу приступить к формированию новых монопрофильных госпиталей, обеспечить их всем необходимым, и все эти койки обеспечить аппаратами ИВЛ и кислородом, в соответствии с расчетной потребностью», - сказал Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за роста количества выведенных на карантин классов в школах Вологодской области, детей отпустят на осенние каникулы раньше, с 19 октября. Длиться они будут не одну неделю, а две.