Вологодских школьников отправят на каникулы досрочно, с 19 октября

05.10.2020 [Общество]

В Вологодской области осенние каникулы для школьников начнутся досрочно. Об этом 5 октября заявил глава региона Олег Кувшинников.

«В связи с тем, что растет количество классов, которые выходят на карантин из-за обнаружения случаев COVID-19 в школах, поручаю департаменту образования области в этом году начать осенние каникулы досрочно, с 19 октября, и увеличить их продолжительность до двух недель», - отметил Кувшинников.

Кроме того, с 19 октября на две недели должны приостановить работу все учреждения дополнительного образования области. 

По словам Кувшинникова, это позволит нам разобщить коллективы и снизить скорость распространения болезни. На данный момент, как сообщают в правительстве региона, в Вологодской области на карантин выведены 38 классов в 26 школах.

Тэги: каникулы, школы, коронавирус

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