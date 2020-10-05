Вологодских школьников отправят на каникулы досрочно, с 19 октября

В Вологодской области осенние каникулы для школьников начнутся досрочно. Об этом 5 октября заявил глава региона Олег Кувшинников.

«В связи с тем, что растет количество классов, которые выходят на карантин из-за обнаружения случаев COVID-19 в школах, поручаю департаменту образования области в этом году начать осенние каникулы досрочно, с 19 октября, и увеличить их продолжительность до двух недель», - отметил Кувшинников.

Кроме того, с 19 октября на две недели должны приостановить работу все учреждения дополнительного образования области.

По словам Кувшинникова, это позволит нам разобщить коллективы и снизить скорость распространения болезни. На данный момент, как сообщают в правительстве региона, в Вологодской области на карантин выведены 38 классов в 26 школах.