«Ростелеком» не смог доказать в суде, что понес 4,3 млн. рублей убытков при обустройстве паркоматов в Вологде

ПАО «Ростелеком» не сумело доказать в суде, что администрация Вологды принесла ему 4,3 млн. убытков. Речь идет о госконтракте на обустройство платных парковок, заключение которого признали незаконным.

Ранее NewsVo сообщал, что торги об организации платных парковок на 89 млн рублей проводило бюджетное учреждение «Дорремстрой» (учредитель — администрация Вологды) в 2015 году. На это оно было уполномочено администрацией города, главой которого в то время был Евгений Шулепов. В итоге торги выиграл «Ростелеком», в декабре 2015 года организация установила паркоматы по всему центру города.

Однако в 2016 году управление антимонопольной службы признало аукцион незаконным. Как сообщалось ранее, основная претензия УФАС к городским властям заключается в том, что торги были проведены с нарушением Бюджетного кодекса и других законов. Деньги на эту закупку из бюджета не выделялись, а это невозможно по 44 федеральному закону. Если же власти хотели сделать парковки самоокупаемыми, необходимо было проводить концессионные торги.

В январе 2017 года Вологодское УФАС сообщило, что стоимость контракта на строительство платных парковок в Вологде была завышена на 34 млн рублей. Тогда же стало известно, что городские власти незаконно передали земельный участок возле торгового центра «Форум» на улице Ленинградской в аренду под платные парковки.

15 мая 2017 года арбитражный суд Вологодской области, вслед за УФАС, признал аукцион незаконным, а договор, заключенный между «Дорремстрой» и «Ростелекомом» — недействительным.

— Далее ПАО «Ростелеком» обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к муниципальному образованию «Город Вологда» в лице Администрации г. Вологды о взыскании 4 307 285 рублей 23 копеек. Указанная сумма убытков возникла при исполнении закупки, организованной на основании незаконного акта органа местного самоуправления, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В иске «Ростелекому» отказали: в релизе пресс-службы судов отмечается, что его удовлетворение открывало бы возможность для недобросовестных исполнителей работ и государственных заказчиков «приобретать незаконные имущественные выгоды в обход Закона о контрактной системе». Между тем, никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения.

Кроме того, суд решил, что ПАО «Ростелеком», выполняя работы по ничтожной сделке, не могло не знать, что работы выполняются им при фактическом отсутствии обязательства.