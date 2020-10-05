57 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 57 пациентам, выздоровели 11 человек. Такие данные приводит оперштаб.

По количеству выявленных случаев по-прежнему лидирует Череповец - 28. Еще 12 заболевших в Вологде, шесть в Череповецком районе, четыре в Кадуйском. Двух новых инфицированных выявили в Вологодском районе, по одному - в Харовском, Сокольском, Белозерском, Нюксенском, Кирилловском.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4893 пациентам. Большая часть из них — 3850 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 49 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 994 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что за субботу и воскресенье в регионе было выявлено 57 и 56 новых случаев COVID-19 соответственно.