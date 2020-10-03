37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 57 пациентам, выздоровели 23 человека, двое умерли. Такие данные приводит оперштаб.

Согласно опубликованной информации, лидирует по количеству выявленных случаев Череповец - 37. Еще девять заболевших в Вологде, шесть в Кадуйском районе, по два в Бабаевском и Череповецком, один в Белозерском районе.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4780 пациентам. Большая часть из них — 3831 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 49 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 900 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что вспышка коронавирусной инфекции в середине сентября была выявлена в Харовской ЦРБ. Там диагноз COVID-19 поставили 15 медикам.