37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки

03.10.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 57 пациентам, выздоровели 23 человека, двое умерли. Такие данные приводит оперштаб.

Согласно опубликованной информации, лидирует по количеству выявленных случаев Череповец - 37. Еще девять заболевших в Вологде, шесть в Кадуйском районе, по два в Бабаевском и Череповецком, один в Белозерском районе.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4780 пациентам. Большая часть из них — 3831 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 49 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 900 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что вспышка коронавирусной инфекции в середине сентября была выявлена в Харовской ЦРБ. Там диагноз COVID-19 поставили 15 медикам. 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Водитель «Ниссана» погиб в результате ДТП в Череповецком районе
Коронавирус выявлен у 15 медработников Харовской ЦРБ
49 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
У главы Череповца Маргариты Гусевой обнаружили коронавирус
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
39 пациентов с коронавирусом в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии
Коронавирусный госпиталь Череповца заполнен более чем наполовину
Вологодским работодателям рекомендовали по возможности переводить сотрудников на удаленку
50 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
30.09.2020 [Общество]

Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил прокуратуру проверить законность сноса стелы павшим воинам в Белозерске

1091
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Футбольный матч «СДЮШОР-Вологда» — «Агат», запланированный на 4 октября, не состоится
37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
С 2021 года в Вологодскую молочнохозяйственную академию можно будет поступить после девятого класса
Директор ресурсоснабжающей организации в Вологде подозревается в сокрытии 15 млн. рублей от налоговой
Жителя Ярославля приговорили к исправительным работам за попытку кражи колёс с автомобиля в Череповце
В Бабаевском районе открыли памятник погибшим при бомбардировках у станции Тешемля
Безработный череповчанин до смерти избил 78-летнего отца
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

2938
0
03.10.2020 [БлогоVO]

Мой любимый Океан погибает…

53
0
02.10.2020 [Обзор Прессы]

Развод по-вологодски

473
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика