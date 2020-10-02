Коронавирус выявлен у 15 медработников Харовской ЦРБ

Коронавирус подтвердился у 15 сотрудников центральной районной больницы в Харовске. Об этом NewsVo сообщили в департаменте здравоохранения Вологодской области.

Первый инфицированный медработник был выявлен в ЦРБ еще в середине сентября. По состоянию на 1 октября в списке заболевших 15 сотрудников учреждения, из них двое находятся в моногоспитале Череповца, одного уже выписали из моногоспиталя. Еще 13 человек лечатся амбулаторно, находятся на самоизоляции дома.

Как подчеркнули в департаменте, среди пациентов больницы инфицированных нет. Источник заражения будет выявлен в ходе проводимого в ЦРБ эпидрасследования.

Ранее NewsVo сообщал, что в августе инфекционное отделение Белозерской ЦРБ пришлось закрыть на карантин из-за заболевших коронавирусом медиков. Тогда в департаменте здравоохранения заявили, что сотрудники больницы заразились за пределами медучреждения, скорее всего, в быту.