Коронавирус выявлен у 15 медработников Харовской ЦРБ

02.10.2020 [Общество]

Коронавирус подтвердился у 15 сотрудников центральной районной больницы в Харовске. Об этом NewsVo сообщили в департаменте здравоохранения Вологодской области.

Первый инфицированный медработник был выявлен в ЦРБ еще в середине сентября. По состоянию на 1 октября в списке заболевших 15 сотрудников учреждения, из них двое находятся в моногоспитале Череповца, одного уже выписали из моногоспиталя. Еще 13 человек лечатся амбулаторно, находятся на самоизоляции дома.

Как подчеркнули в департаменте, среди пациентов больницы инфицированных нет. Источник заражения будет выявлен в ходе проводимого в ЦРБ эпидрасследования. 

Ранее NewsVo сообщал, что в августе инфекционное отделение Белозерской ЦРБ пришлось закрыть на карантин из-за заболевших коронавирусом медиков. Тогда в департаменте здравоохранения заявили, что сотрудники больницы заразились за пределами медучреждения, скорее всего, в быту. 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Водитель «Ниссана» погиб в результате ДТП в Череповецком районе
49 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
У главы Череповца Маргариты Гусевой обнаружили коронавирус
47 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
39 пациентов с коронавирусом в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии
Вологодским работодателям рекомендовали по возможности переводить сотрудников на удаленку
Коронавирусный госпиталь Череповца заполнен более чем наполовину
Двое пьяных череповчан избили знакомого и повезли в больницу на его же автомобиле
02.10.2020 [Общество]

50 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

1610
0
02.10.2020 [Общество]

Коронавирус выявлен у 15 медработников Харовской ЦРБ

1822
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С 2021 года в Вологодскую молочнохозяйственную академию можно будет поступить после девятого класса
Директор ресурсоснабжающей организации в Вологде подозревается в сокрытии 15 млн. рублей от налоговой
Жителя Ярославля приговорили к исправительным работам за попытку кражи колёс с автомобиля в Череповце
В Бабаевском районе открыли памятник погибшим при бомбардировках у станции Тешемля
Безработный череповчанин до смерти избил 78-летнего отца
Руководителя администрации Усть-Кубинского района уличили в приемке не выполненных работ
Суд на 10 тысяч рублей оштрафовал вологжанку, которая предъявила на работе поддельный больничный
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

2872
0
02.10.2020 [БлогоVO]

Реставрация — процесс не быстрый

255
0
01.10.2020 [Обзор Прессы]

Как пандемия «подкосила» экономику и социальную сферу Вологодской области

1180
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика