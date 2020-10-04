56 новых случаев COVID-19 выявили в Вологодской области за сутки

04.10.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 56 пациентам, выздоровели восемь человек. Такие данные приводит оперштаб.

Согласно опубликованной информации, лидирует по количеству выявленных случаев Череповец - 24. Еще 15 заболевших в Вологде, по четыре в Грязовецком и Череповецком районах, три в Харовском, два в Сокольском, по однному в Кадуйском, Вологодском, Великоустюгском и Шекснинском районах

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4836 пациентам. Большая часть из них — 3839 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 49 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 948 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что вспышка коронавирусной инфекции в середине сентября была выявлена в Харовской ЦРБ. Там диагноз COVID-19 поставили 15 медикам. 

 

Тэги: коронавирус

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