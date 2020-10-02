В Вологде заработала приемная уполномоченного по правам пенсионеров

1 октября в Вологде заработала общественная приемная уполномоченного по защите прав пенсионеров и ветеранов Ольги Даниловой. В будни с 9 до 16 часов обратиться за помощью можно в кабинет 202 на улице Герцена, 27.

— Получить помощь могут не только вологжане, но и жители села. В рамках акции «Радение» специалисты приемной выезжают в районы области и проводят приемы граждан. Вчера первый выезд уже был — в Вологодский район. Как рассказала Ольга Михайловна, два вопроса решили сразу на месте, не откладывая в долгий ящик, — написал на своей странице в соцсети губернатор Олег Кувшинников.

Как ранее сообщал Newsvo, о введении должности нового омбудсмена глава региона объявил 7 мая 2019 года. Тогда заявлялось, что «уполномоченный будет отстаивать права ветеранов и пенсионеров, а также помогать им решать „узкие“ вопросы». Своих кандидатов на эту должность представили ветеранские организации. В итоге уполномоченным был назначен Иван Поздняков, но уже в конце 2019 года он покинул этот пост по собственному желанию.

В феврале 2020 года на пост уполномоченного была назначена бывший председатель Общественной палаты региона Ольга Данилова.