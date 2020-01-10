Иван Поздняков ушел с поста уполномоченного по правам пенсионеров в Вологодской области

Иван Поздняков покинул пост уполномоченного по правам пенсионеров и ветеранов в Вологодской области, который занимал с 17 июня 2019 года. В настоящий момент место омбудсмена вакантно.

В интервью редакции телеканала «Русский Север» Поздняков рассказал: с самого начала планировалось, что это временная его работа. Целью было составить модель, определить основные направления для дальнейшей деятельности, и экс-уполномоченный написал подробный отчет о результатах своей работы.

Как ранее сообщал Newsvo, о введении должности нового омбудсмена губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил 7 мая 2019 года. Тогда заявлялось, что «уполномоченный будет отстаивать права ветеранов и пенсионеров, а также помогать им решать „узкие“ вопросы». Своих кандидатов на эту должность представили ветеранские организации.