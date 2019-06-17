Иван Поздняков стал уполномоченным по правам пенсионеров в Вологодской области

В Вологодской области официально назначили уполномоченного по правам пенсионеров и ветеранов. Им стал бывший заместитель губернатора Иван Поздняков.

17 июня на оперативном совещании в правительстве области глава региона Олег Кувшинников вручил Ивану Позднякову удостоверение уполномоченного. Губернатор отметил, что новому омбудсмену предстоит взять на себя решение большого количества вопросов и проблем, с которыми ветераны обращаются в разные инстанции.

Иван Поздняков подчеркнул, что возлагаемая на него миссия "чрезвычайно важна и сложна", но он прекрасно понимает проблемы ветеранов и пожилых людей.

— В ближайшие дни начну объезжать районы. «Живой разговор» станет главным инструментом в моей работе. Это лучшая возможность услышать то, что действительно волнует вологжан; получить объективные, неискаженные, своевременные инициативы и предложения. Важно, чтобы власть реагировала на них без лишней волокиты, без бюрократизма, чтобы, в конечном счете, жизнь нашего старшего поколения становилась лучше, — отметил Иван Поздяков.

Ивану Позднякову 69 лет. В 1972 году он окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности «Санитарно-гигиеническое дело», в 1999 году — Вологодский филиал Северо-Западной академии государственной службы. С конца 1980-х годов до конца 90-х он руководил областным отделом, а затем управлением здравоохранения. С 1998 года по март 2012 года работал в должности первого заместителя губернатора, где курировал вопросы социального комплекса.

Как ранее сообщал Newsvo, о введении должности нового омбудсмена губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил 7 мая. По данным пресс-службы губернатора, «уполномоченный будет отстаивать права ветеранов и пенсионеров, а также помогать им решать „узкие“ вопросы». Своих кандидатов на эту должность представили ветеранские организации.

В начале июня местные СМИ сообщали, что, помимо Ивана Позднякова, на пост уполномоченного также претендовали советник губернатора Владимир Шепель (ранее он работал председателем Вологодского областного суда и недавно ушел в отставку) и Евгений Артемов (ранее работавший заместителем губернатора). Позднее объединенная пресс-служба судов Вологодской области сообщила, что Шепель не будет принимать участие в конкурсе на должность омбудсмена.