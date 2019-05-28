На пост уполномоченного по правам ветеранов в Вологодской области претендуют три человека

Три человека претендуют на должность уполномоченного по правам ветеранов и пенсионеров в Вологодской области. Первый кандидат - советник губернатора Владимир Шепель, ранее он работал председателем Вологодского областного суда и недавно ушел в отставку. Второй - советник мэра Вологды Иван Поздняков, экс-замгубернатора Вологодской области. Третий кандидат - Евгений Артемов, ранее работавший заместителем губернатора.

Newsvo ранее сообщал, что об учреждении должности нового омбудсмена стало известно 7 мая. По данным пресс-службы губернатора, «уполномоченный будет отстаивать права ветеранов и пенсионеров, а также помогать им решать „узкие“ вопросы».

«Прошу ветеранские организации представить кандидатуры на должность уполномоченного при губернаторе по защите прав ветеранов и пенсионеров. До 1 июня решение должно быть принято, а все изменения оперативно внесены в нормативно-правовые акты Вологодской области», — заявил 7 мая Олег Кувшинников.

По данным вести35.рф, имя нового уполномоченного станет известно в начале июня.