На пост уполномоченного по правам ветеранов в Вологодской области претендуют три человека

28.05.2019 [Общество]

Три человека претендуют на должность уполномоченного по правам ветеранов и пенсионеров в Вологодской области. Первый кандидат - советник губернатора Владимир Шепель, ранее он работал председателем Вологодского областного суда и недавно ушел в отставку.  Второй - советник мэра Вологды Иван Поздняков, экс-замгубернатора Вологодской области.  Третий кандидат - Евгений Артемов, ранее работавший заместителем губернатора.

Newsvo ранее сообщал, что об учреждении должности нового омбудсмена стало известно 7 мая. По данным пресс-службы губернатора, «уполномоченный будет отстаивать права ветеранов и пенсионеров, а также помогать им решать „узкие“ вопросы».

«Прошу ветеранские организации представить кандидатуры на должность уполномоченного при губернаторе по защите прав ветеранов и пенсионеров. До 1 июня решение должно быть принято, а все изменения оперативно внесены в нормативно-правовые акты Вологодской области», — заявил 7 мая Олег Кувшинников.

По данным вести35.рф, имя нового уполномоченного станет известно в начале июня. 

Тэги: уполномоченный по правам ветеранов, омбудсмен

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