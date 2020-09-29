У главы Череповца Маргариты Гусевой обнаружили коронавирус

У главы Череповца и председателя местной Гордумы Маргариты Гусевой подтвердили коронавирус.

«Вчера почувствовала небольшую температуру, решила сдать тест. Как пояснили врачи, концентрация вируса маленькая, однако необходимо следить за своим здоровьем. Сейчас температуры, насморка или одышки у меня нет. Сейчас сложно определить источник заражения. У меня трое детей, которые ходят в школу, пользуются общественным транспортом, так что полностью дистанцироваться от социальных связей невозможно. Торговые центры, магазины посещаю не часто, всегда нахожусь в маске», - цитирует Гусеву официальный сайт мэрии города.

Ближайшие две недели глава города проведет дома на самоизоляции вместе со своей семьей. Работать будет удаленно, принимать участие в совещаниях сможет только дистанционно.

Гусева была избрана главой Череповца из числа депутатов гордумы в сентябре 2017 года.

Как ранее сообщал NewsVo, за неделю в Вологодской области на 10 человек увеличилось количество пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии — с 29 до 39. Всего в коронавирусных моногоспиталях 247 человек, из них 152 в Череповце и 95 в Вологде. В правительстве региона работодателям рекомендовали там, где это возможно, перевести сотрудников на удаленку.