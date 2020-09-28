Вологодским работодателям рекомендовали по возможности переводить сотрудников на дистанционку

В правительстве Вологодской области работодателям рекомендуют переводить сотрудников на дистанционную работу.

— С учетом развития эпидпроцесса, а также с учетом рекомендаций главного санитарного врача Вологодской области, которые мы получили сегодня, поручаю продолжить контроль за проведением комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, включающих в себя соблюдение масочного режима, социального дистанцирования и дезинфекционных мероприятий в местах массового пребывания людей. Активизировать работу мобильных бригад, обеспечить организацию контроля за соблюдением режима изоляции по месту жительства вернувшихся из-за границы. Главам муниципальных образований и городских округов необходимо организовать систему контроля за соблюдением гражданами санитарного законодательства. Рекомендуем работодателям перевести на дистанционный режим работы работников, там, где это возможно без ущерба производственному процессу. Усилить контроль за соблюдением санитарного режима в образовательных организациях, — отметил первый заместитель губернатора, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.

Кольцов поручил замгубернатору Ларисе Каманиной подготовить дополнительные предложения по защите людей пожилого возраста от коронавирусной инфекции. Их вынесут на обсуждение на следующем заседании оперативного штаба.

— Мы видим рост заболеваемости по ОРВИ и гриппу, по коронавирусу, по внебольничной пневмонии. При этом самой уязвимой категорией граждан являются люди старше 65 лет. Так, среди больных внебольничной пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией более 50% это люди старше 65 лет.

Как ранее сообщал NewsVo, за неделю в Вологодской области на 10 человек увеличилось количество пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии — с 29 до 39. Всего в коронавирусных моногоспиталях 247 человек, из них 152 в Череповце и 95 в Вологде.