39 пациентов с коронавирусом в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Вологодской области составляет 1,07. Об этом рассказали на оперативном совещании в региональном правительстве.

— На данный момент болеет 792 человека, если говорить о степени тяжести, то 39 в тяжелом состоянии, из них 33 в череповецком монопрофильном госпитале и шесть в вологодском. Пять человек находятся на ИВЛ, — рассказал председатель правительства Вологодской области, первый замгубернатора Антон Кольцов.

Как сообщает оперштаб, всего в коронавирусных моногоспиталях 247 человек, из них 152 в Череповце и 95 в Вологде.

Кольцов также представил цифры по заболевшим ОРВИ и внебольничной пневмонией.

- По нижнему графику - количество внебольничных пневмоний. Здесь я бы сказал, что ситуация более напряженная, чем с ОРВИ, потому что количество внебольничных пневмоний (это и коронавирус, и не коронавирус) идет с существенным приростом в последнее время и превышает цифры по 2019 году, - отметил Кольцов

Ранее NewsVo сообщал, что неделю назад, 21 сентября, в тяжелом состоянии были 29 пациентов с COVID-19 в регионе.