39 пациентов с коронавирусом в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии

28.09.2020 [Общество]

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Вологодской области составляет 1,07. Об этом рассказали на оперативном совещании в региональном правительстве. 

— На данный момент болеет 792 человека, если говорить о степени тяжести, то 39 в тяжелом состоянии, из них 33 в череповецком монопрофильном госпитале и шесть в вологодском. Пять человек находятся на ИВЛ, — рассказал председатель правительства Вологодской области, первый замгубернатора Антон Кольцов.

Как сообщает оперштаб, всего в коронавирусных моногоспиталях 247 человек, из них 152 в Череповце и 95 в Вологде.

Кольцов также представил цифры по заболевшим ОРВИ и внебольничной пневмонией. 

- По нижнему графику - количество внебольничных пневмоний. Здесь я бы сказал, что ситуация более напряженная, чем с ОРВИ, потому что количество внебольничных пневмоний (это и коронавирус, и не коронавирус) идет с существенным приростом в последнее время и превышает цифры по 2019 году, - отметил Кольцов

Ранее NewsVo сообщал, что неделю назад,  21 сентября, в тяжелом состоянии были 29 пациентов с COVID-19 в регионе. 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Маршрут автобуса №37Э в Вологде изменят с 1 октября
47 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Жизнь в страхе: две вологжанки не могут добиться возбуждения уголовных дел в отношении преследующих их бывших мужей
Два человека пострадали в ДТП на Кирилловском шоссе в Череповце
В Великоустюгском районе жители жалуются на состояние дороги от Лодейки до Благовещенья
Частный культурный центр «О» планируют открыть в Вологде в 2024 году
Вологда обогнала Череповец по количеству новых случаев коронавируса за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Череповце у Соборной горки чуть не утонул второй дебаркадер
«Горстройзаказчик» незаконно поставил забор на тротуарах улиц Козленская и Галкинская в Вологде
28.09.2020 [БлогоVO]

Хвалебные посты о том, какая всё же у нас стала прекрасная набережная

413
0
27.09.2020 [БлогоVO]

Осенняя сказка на реке Матинга. Вологодская обл. Череповецкий район

427
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителя Верховажья осудили за истязание супруги
Вологодским работодателям рекомендовали по возможности переводить сотрудников на дистанционку
В Череповце украли оргстекло с остановки на улице Боршодской
39 пациентов с коронавирусом в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии
Пейзажи северных российских городов представлены на выставке художника Евгения Молева в Кириллове
В Череповце виновник ДТП, в котором пострадала пенсионерка, получил условный срок
Вологодский депутат Виктор Леухин предложил продлить действие ЕНВД на четыре года
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

2272
0
28.09.2020 [БлогоVO]

Ферапонтов монастырь. Бородаевское озеро

242
0
28.09.2020 [Обзор Прессы]

Вторая волна коронавируса уже в Москве, хоть и не хочется это признавать

579
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика