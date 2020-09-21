29 пациентов с коронавирусом в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии

21.09.2020 [Общество]

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Вологодской области составляет 1,01. Об этом рассказали на оперативном совещании в региональном правительстве. 

— На данный момент болеет 604 человека, если говорить о степени тяжести, то 29 в тяжелом состоянии, 114 — средняя степень тяжести, 461 человек легкой степени тяжести. На госпитализации 153 человека. Из них 60 человек в вологодском моногоспитале, 93 — в череповецком моногоспитале, — рассказал председатель правительства Вологодской области, первый замгубернатора Антон Кольцов.

Как сообщает оперштаб, по количеству заболевших коронавирусом Вологодская область на 71 месте в стране и на 8 месте в Северо-Западном федеральном округе. 

Ранее NewsVo писал, что за сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 43 пациентам. Из них 21 в Череповце, девять в Вологде, по три в Вологодском и Череповецком районах, два в Сокольском, по одному в Вытегорском, Шекснинском, Устюженском, Грязовецком, Кадуйском районах.

 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Вологда-Чеваката» не смогла пробиться в основную сетку Кубка России по баскетболу
44 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
«Любопытно наблюдать, как человек заходит в гримёрную и выходит оттуда совершенно другим!»: как в Вологде снимали фильм-катастрофу
44 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Череповецком районе обнаружено тело одного из двух пропавших рыбаков
Дожди и усиление ветра ожидаются в Вологодской области
В Вологде депутаты одобрили повышение платы за детсад почти на 20%
Вопрос об установлении сервитута на участок возле домов по улице Ярославской в Вологде вынесут на сессию Гордумы
В Великоустюгском районе во время взрыва котла на предприятии по производству пеллет пострадал мужчина
Депутаты Гордумы Вологды проголосовали за установление публичного сервитута на участки по улице Ярославской
19.09.2020 [Обзор Прессы]

Убийство спровоцировала свадьба?

1614
0
19.09.2020 [Обзор Прессы]

Дело Ивана Сафронова. Документальный фильм «ШпионоВания». 18+

428
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

51-летний череповчанин задержан по подозрению в убийстве соседа из ревности
Маршрут автобуса №37Э в Вологде изменят с 1 октября
В Вологде расторгнут договор с фирмой «Дорстрой», работавшей на объектах «Народного бюджета»
В Вологде продавца оштрафовали за хищение продуктов и присвоение денег из кассы
110 литров контрафактного алкоголя изъяли у водителя фуры в Череповце
В Вологде начали принимать вопросы на «прямую линию» с губернатором
Исполняющей обязанности гендиректора Вологодской областной филармонии назначена Оксана Шеина
 
14.09.2020 [Культура]

«Любопытно наблюдать, как человек заходит в гримёрную и выходит оттуда совершенно другим!»: как в Вологде снимали фильм-катастрофу

3543
0
21.09.2020 [БлогоVO]

В Череповце появится свой Центральный парк

242
0
19.09.2020 [Обзор Прессы]

Убийство спровоцировала свадьба?

1614
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика