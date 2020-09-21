29 пациентов с коронавирусом в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Вологодской области составляет 1,01. Об этом рассказали на оперативном совещании в региональном правительстве.

— На данный момент болеет 604 человека, если говорить о степени тяжести, то 29 в тяжелом состоянии, 114 — средняя степень тяжести, 461 человек легкой степени тяжести. На госпитализации 153 человека. Из них 60 человек в вологодском моногоспитале, 93 — в череповецком моногоспитале, — рассказал председатель правительства Вологодской области, первый замгубернатора Антон Кольцов.

Как сообщает оперштаб, по количеству заболевших коронавирусом Вологодская область на 71 месте в стране и на 8 месте в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее NewsVo писал, что за сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 43 пациентам. Из них 21 в Череповце, девять в Вологде, по три в Вологодском и Череповецком районах, два в Сокольском, по одному в Вытегорском, Шекснинском, Устюженском, Грязовецком, Кадуйском районах.