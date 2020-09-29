46 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 46 пациентам. Из них 21 в Череповце, девять в Вологде, четыре в Череповецком районе, по три в Кадуйском и Устюженском, по два в Шекснинском и Грязовецком районе, по одному в Великоустюгском и Сокольском районах. Кроме того, за сутки умер еще один пациент с подтвержденным коронавирусом.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4 576 пациентам. Большая часть из них — 3 724 — уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 47. Учитывая выздоровевших и погибших, по данным на 29 сентября, в регионе коронавирусом болеет 805 человек.

Как ранее сообщал NewsVo, за неделю в Вологодской области на 10 человек увеличилось количество пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии — с 29 до 39. Всего в коронавирусных моногоспиталях 247 человек, из них 152 в Череповце и 95 в Вологде. В правительстве региона работодателям рекомендовали там, где это возможно, перевести сотрудников на удаленку.