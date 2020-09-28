825 человек болеют коронавирусом в Вологодской области

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 47 пациентам. Из них 12 в Череповце, 10 в Вологде, по пять в Вожегодском, Великоустюгском, Харовском районах, четыре в Вологодском районе, по два в Кадуйском и Устюженском, по одному в Шекснинском и Грязовецком.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 4 530 пациентам. Большая часть из них — 3 659 — уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 46. Учитывая выздоровевших и погибших, по данным на 28 сентября, в регионе коронавирусом болеет 825 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что 14 сентября на оперативном совещании в правительстве Вологодской области было принято решение продлить действие режима повышенной готовности по коронавирусу до 5 октября. В связи с этим действие листков временной нетрудоспособности для работающих пенсионеров в регионе продлят до 4 октября включительно.