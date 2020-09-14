В Вологодской области до 5 октября продлили режим повышенной готовности

14 сентября на оперативном совещании в правительстве Вологодской области было принято решение продлить действие режима повышенной готовности по коронавирусу до 5 октября. Об этом заявил глава региона Олег Кувшинников.

«Мы прогнозируем превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу в начале октября, в связи с этим я сегодня на оперативном совещании принимаю решение о продлении режима «повышенная готовность» до 5 октября включительно. И 5 октября, это понедельник, на оперативном совещании мы посмотрим, как у нас развивается ситуация по ОРВИ и гриппу и какой процент заболевших «потянет» за собой COVID-19», - отметил Кувшинников.

По словам губернатора, в Вологодской области готовы к тому, чтобы пройти осеннее поднятие заболеваемости без введения глобальных карантинных мер. На данный момент в регионе под запретом только массовые мероприятия, концерты в закрытых помещениях. Все остальные ограничения сняты, работают кафе и рестораны, торговые центры, фитнес-клубы, бассейны, учреждения дополнительного образования, школы и вузы.

При этом, как ранее сообщал NewsVo, только за последние сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 41 пациенту. Из них 24 в Череповце, пять в Вологде, три в Череповецком районе, два в Чагодощенском районе, по одному в Бабушкинском, Вологодском, Вытегорском, Кадуйском, Сокольском, Сямженском, Устюженском районе.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 906 пациентам. Большая часть из них — 3 327— уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 44. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 535 человек.