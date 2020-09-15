В Вологодской области работающим пенсионерам вновь продлили больничные

Действие листков временной нетрудоспособности для работающих пенсионеров в Вологодской области продлят до 5 октября. Речь идет о работающих гражданах старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции, не перешедших на удаленную работу и не находящихся в отпусках.

— Больничные листки работающим пенсионерам будут оформлены дистанционно, на основе направленных работодателями в Фонд соцстрахования сведений в виде электронных реестров, — сообщает сайт правительства Вологодской области.

Выплата больничных производится за счет средств Фонда соцстраха. Информацию по назначенным выплатам можно отслеживать в личном кабинете получателя услуг на сайте фонда, авторизация через аккаунт на «Госуслугах».

В Вологде консультации по вопросам назначения пособий можно получить по телефонам (8172)72-67-49; 76-41-91; в Череповце — по телефонам (8202)50-00-80; 50-00-82.

Ранее NewsVo сообщал, что 14 сентября на оперативном совещании в правительстве Вологодской области было принято решение продлить действие режима повышенной готовности по коронавирусу до 5 октября.