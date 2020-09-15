В Вологодской области работающим пенсионерам вновь продлили больничные

15.09.2020 [Общество]

Действие листков временной нетрудоспособности для работающих пенсионеров в Вологодской области продлят до 5 октября. Речь идет о работающих гражданах старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции, не перешедших на удаленную работу и не находящихся в отпусках.

— Больничные листки работающим пенсионерам будут оформлены дистанционно, на основе направленных работодателями в Фонд соцстрахования сведений в виде электронных реестров, — сообщает сайт правительства Вологодской области.

Выплата больничных производится за счет средств Фонда соцстраха. Информацию по назначенным выплатам можно отслеживать в личном кабинете получателя услуг на сайте фонда, авторизация через аккаунт на «Госуслугах». 

В Вологде консультации по вопросам назначения пособий можно получить по телефонам (8172)72-67-49; 76-41-91; в Череповце — по телефонам (8202)50-00-80; 50-00-82.

Ранее NewsVo сообщал, что 14 сентября на оперативном совещании в правительстве Вологодской области было принято решение продлить действие режима повышенной готовности по коронавирусу до 5 октября. 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в роддоме на улице Пирогова отказались принять роженицу со схватками
42 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Автомобильный обход Вологды введен в эксплуатацию
В центре Вологды 12 сентября ограничат движение авто из-за съемок фильма
39 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
41 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Водитель «Шевроле» погиб в ДТП в Верховажском районе
В Вологде остановили ремонт улицы Можайского: рабочие укладывали асфальт в лужи
На трассе под Череповцом водитель «Опеля» въехал в стадо кабанов
В Великоустюгском районе мужчину и двух подростков осудили за кражи
10.09.2020 [Общество]

Тотьма вошла в список самых красивых городов России по версии журнала Skyscanner

1758
0
10.09.2020 [Культура]

Экскурсию в прошлое советского общепита предлагает посетить Историко-краеведческий музей Череповца

846
0
11.09.2020 [Культура]

Выставка картин вологодских художников, посвященная Куликовской битве, открывается в музее Белозерска

756
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области работающим пенсионерам вновь продлили больничные
В Вологде подростка приговорили к году исправительных работ за покупку наркотиков и кражу телефона
В Вашкинском районе продавца оштрафовали на 15 тысяч рублей за продажу алкоголя подростку
Вологжане Илья Марсов и Екатерина Коршунова завоевали медали Всероссийских соревнований по стрельбе
«Магистраль» выиграла оба контракта на уборку улиц Вологды
Восемь школьников из Вологодской области примут участие в съемках «Умницы и умники» в Москве
Детали для тракторов марки «Кировец» будут производить в Вологодской области
 
14.09.2020 [Культура]

«Любопытно наблюдать, как человек заходит в гримёрную и выходит оттуда совершенно другим!»: как в Вологде снимали фильм-катастрофу

1742
0
15.09.2020 [БлогоVO]

Произошло отождествление двух разных явлений: патриотизма и милитаризма

59
0
11.09.2020 [Обзор Прессы]

«Вепсы: будет ли завтра?»

899
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика