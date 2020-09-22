Бесплатный проезд для пассажиров низкопольного трамвая в Череповце продлили до 15 октября

Проезд на новом трамвае 71-415 «Уралвагонзавода» в Череповце будет бесплатным до окончания его испытаний в городе — 15 октября. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Вадим Германов. Изначально сообщалось, что череповчане не будут платить за проезд только первые две недели тестирования.

— Следующий на очереди для тест-драйва — «Богатырь». Ведем переговоры с производителем о передаче вагона в Череповец на несколько месяцев. По результатам испытаний выберем лучший трамвай для нашего города, — отметил Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что зимой-весной 2020 года в Череповце проводили испытания другого трамвая завода — модели 71-407. Мэр города Вадим Германов отметил, что недовольство у пассажиров вызвала планировка салона: спускаться и подниматься по крутым ступенькам неудобно.

— А кондуктора, отработав смену, чувствовали себя так, будто провели в спортзале восьмичасовую тренировку, — написал Германов на своей странице в соцсети.

По словам мэра Череповца, власти города рассчитывают полностью обновить трамвайный парк за счет участия в федеральной программе «Чистый воздух». К тому моменту, как решение будет принято и деньги выделены, город определится с моделью вагона.