Череповчане две недели будут бесплатно ездить на новом низкопольном трамвае

25.08.2020 [Общество]
Череповчане две недели будут бесплатно ездить на новом низкопольном трамвае

В мэрии Череповца заявили, что до 10 сентября проезд на новом низкопольном трамвае для пассажиров будет бесплатным. Вагон модели 71−415, полностью низкопольный, с конца августа начнет курсировать по маршруту № 4. 

"Два дня нам понадобится на сервисное обслуживание. Нужно подключить тележки, двигатели, настроить все системы и навигацию. В этом нам поможет сервисная бригада из Екатеринбурга. Они же научат управлять новым трамваем. Затем пройдет обкатка по городу, а на маршрут он выйдет в конце августа", - рассказал официальному сайту Череповца замдиректора МУП "Электротранс" Алексей Зуев.

График движения нового трамвая: по будням с 6.30 до 11 часов и с 13.30 до 18.30. Специалисты "Электротранса" рассчитывают на обратную связь от пассажиров.

Ранее NewsVo сообщал, что зимой-весной 2020 года в Череповце проводили испытания другого трамвая завода — модели 71-407. Мэр города Вадим Германов отметил, что недовольство у пассажиров вызвала планировка салона: спускаться и подниматься по крутым ступенькам неудобно.

— А кондуктора, отработав смену, чувствовали себя так, будто провели в спортзале восьмичасовую тренировку, — написал Германов на своей странице в соцсети.

По словам мэра Череповца, власти города рассчитывают полностью обновить трамвайный парк за счет участия в федеральной программе «Чистый воздух». К тому моменту, как решение будет принято и деньги выделены, город определится с моделью вагона.

Тэги: общественный транспорт

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