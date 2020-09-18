В Череповце будут судить сообщников мужчины, который погиб при взрыве банкомата

18.09.2020 [Происшествия]

В Череповце полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении сообщников мужчины, который погиб, пытаясь вскрыть банкомат. 36-летнему и 38-летнему жителям Республики Карелия предъявлены обвинения в краже, умышленном уничтожении чужого имущества, а также незаконном изготовлении, хранении и перевозке взрывных устройств или взрывчатых веществ.

Как NewsVO сообщал ранее, утром 8 октября 2019 года 37-летний житель Петрозаводска погиб от взрыва при попытке взломать банкомат на улице Моченкова, 18. Одного из его подельников задержали в тот же день в Вашкинском районе, второго – в декабре 2019 года в Карелии. Выяснилось, что гастролёры действовали в Вологде, Череповце и Костроме, специализируясь на взломе банкоматов.

«Общий ущерб, причинённый финансовым учреждениям, превысил 6,5 миллиона рублей», - сообщает пресс-служба областного УМВД. 

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: ограбление

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