42 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 42 пациентам. Из них 22 в Череповце, восемь в Вологде, три в Череповецком районе, три в Кадуйском, по два в Сокольском, Чагодощенском, по одному - в Шекснинском и Вологодском районах.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 992 пациентам. Большая часть из них — 3 402— уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 44. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 546 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что 14 сентября на оперативном совещании в правительстве Вологодской области было принято решение продлить действие режима повышенной готовности по коронавирусу до 5 октября. В связи с этим действие листков временной нетрудоспособности для работающих пенсионеров в регионе продлят до 4 октября включительно.