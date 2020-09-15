«Магистраль» выиграла оба контракта на уборку улиц Вологды

Администрация Вологды подвела итоги двух аукционов по поиску подрядчика на содержание улиц города. Оба лота и оба контракта по начальной (максимальной) цене достались ООО «Магистраль». Эта фирма стала единственной, кто заявился для участия в закупках.

— Несмотря на все усилия и желание проверить на прочность нового подрядчика, заявку на уборку города оставила только компания «Магистраль». Хорошо, что у города есть тот, кто будет его убирать. Плохо, когда созданы условия для конкуренции на рынке, а желающих показать себя нет, — написал на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как ранее сообщал NewsVo, первый, более крупный лот, предполагает летнюю и зимнюю уборку территории центральной части Вологды, микрорайонов ПЗ-23, Ананьино, Лукьяново и села Молочное общей площадью порядка 2,7 млн кв. м. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 151, 8 млн рублей. Второй лот включает в себя содержание улиц Заречной части города и мкр. Прилуки общей площадью около 800 тысяч кв. м. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 39,7 млн рублей. В итоге за уборку всего города с 1 октября 2020 года до 31 марта 2021 года фирма Павла Волкова получит 191,5 млн. рублей.

— Вынесли вывоз снега в отдельную графу. Повторюсь, если снега в эту зиму не будет вообще, мы за его вывоз не платим! — отметил Воропанов.

В администрации Вологды заявляли, что хотят отойти от концепции уборки городских улиц одним подрядчиком. В последние годы им всегда была компания «Магистраль». Областную столицу разделили на два сектора и хотели подписать два полугодовых контакта по содержанию улично-дорожной сети. Раньше выставление на аукцион только одного лота (уборка всего города) объяснялось отсутствием конкуренции. От этой концепции решили отойти, потому что к работе компании «Магистраль» есть претензии в зимнее время года, подчёркивают муниципальные чиновники.

Претензии к работе «Магистрали» возникают каждый год, причём не только у жителей Вологды. Этой зимой городская прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что основной подрядчик муниципалитета в новогодние праздники «ненадлежащим образом» выполнял работу по содержанию автодорог. Кроме того, компания некачественно выполнила работы по берегоукреплению набережной в центре Вологды, писал NewsVo.