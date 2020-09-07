В Вологде объявили аукционы по поиску подрядчиков на уборку города

07.09.2020 [Общество]

3 сентября администрация Вологды объявила два аукциона на содержание улиц города. Заявки принимаются до 11 сентября, контракты с победителями заключат на полгода — с 1 октября 2020 года до 31 марта 2021 года.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, первый, более крупный лот, предполагает летнюю и зимнюю уборку территории центральной части Вологды, микрорайонов ПЗ-23, Ананьино, Лукьяново и села Молочное общей площадью порядка 2,7 млн кв. м. Стартовая цена составляет 151, 8 млн рублей. Второй лот включает в себя содержание улиц Заречной части города и мкр. Прилуки общей площадью около 800 тысяч кв. м. Стартовая цена составляет 39,7 млн рублей. Поскольку лоты разного объема, то участие в аукционе могут принять и представители малого бизнеса.

— Отдельной строкой в контракте впервые вынесен вывоз снега. Это позволит нам оперативно корректировать этот вопрос в зависимости от погоды, — пояснил начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

По словам Шумилова, ключевым требованием к участникам является опыт работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или содержанию дорог. 

Ранее NewsVo сообщал, что администрация Вологды решила отойти от концепции уборки городских улиц одним подрядчиком. В последние годы им всегда была компания «Магистраль». Теперь власти хотят разделить областную столицу на два сектора и подписать два полугодовых контакта по содержанию улично-дорожной сети вместо одного. Раньше выставление на аукцион только одного лота (уборка всего города) объяснялось отсутствием конкуренции. От этой концепции решили отойти, потому что к работе компании «Магистраль» есть претензии в зимнее время года, подчёркивают муниципальные чиновники.

Претензии к работе «Магистрали» возникают каждый год, причём не только у жителей Вологды. Этой зимой городская прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что основной подрядчик муниципалитета в новогодние праздники «ненадлежащим образом» выполнял работу по содержанию автодорог. Кроме того, компания некачественно выполнила работы по берегоукреплению набережной в центре Вологды, писал NewsVo.




 

 

Тэги: город, уборка улиц, Магистраль

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