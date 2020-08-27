Не только «Магистраль»: убирать улицы Вологды дадут и другим подрядчикам

Администрация Вологды решила отойти от концепции уборки городских улиц одним подрядчиком. В последние годы им всегда была компания «Магистраль». Теперь власти хотят разделить областную столицу на два сектора и подписать два полугодовых контакта по содержанию улично-дорожной сети вместо одного.

Раньше выставление на аукцион только одного лота (уборка всего города) объяснялось отсутствием конкуренции.

— Лишь ограниченное количество игроков, обладающих достаточным объемом техники и рабочей силы, могут заявиться на такой аукцион в нашем городе, — говорится в пресс-релизе городской администрации.

От этой концепции решили отойти, потому что к работе компании «Магистраль» есть претензии в зимнее время года, подчёркивают муниципальные чиновники.

Сейчас специалисты департамента готовят аукционную документацию. Помимо прочего, она будет содержать критерии оценки качества работы подрядчика. Предполагается, что в один лот войдут центральная часть Вологды, микрорайоны ПЗ-23, Ананьино, Лукьяново и село Молочное, во второй — заречная часть города, в том числе Прилуки.

Второй участок специально сформирован небольшим. Это позволит заявиться на аукцион тем подрядчикам, у которых нет большого числа людей и техники, считают в департаменте городского хозяйства.

Новые контракты планируется заключить с 1 октября 2020 года по 31 марта 2021 года. В администрации города подчёркивают, что заключение контрактов с двумя подрядчиками в этом сезоне будет проводится в качестве эксперимента.

Претензии к работе «Магистрали» возникают каждый год, причём не только у жителей Вологды. Этой зимой городская прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что основной подрядчик муниципалитета в новогодние праздники «ненадлежащим образом» выполнял работу по содержанию автодорог. Кроме того, компания некачественно выполнила работы по берегоукреплению набережной в центре Вологды, писал NewsVo.