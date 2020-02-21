Прокуратура: «Магистраль» некачественно убирала улицы Вологды в новогодние праздники

21.02.2020 [Общество]

Прокуратура Вологды провела проверку после публикаций в интернете о некачественной уборке улиц города в новогодние праздники. Выяснилось, что с 30 декабря по 9 января подрядчик —  ООО «Магистраль» — работы по содержанию автодорог выполнял «ненадлежащим образом».

— Вследствие ненадлежащего выполнения указанных работ на улицах Чернышевского, Мира, Зосимовской, Предтеченской, Ленинградской, Пошехонском шоссе наблюдались снежные отложения на проезжей части, что в том числе способствовало совершению дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек, получив повреждения различной степени тяжести, 2 человека погибли, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Фото сделано корреспондентом NewsVo 30 декабря на перекрестке улиц Козленской и Зосимовской

В ведомстве также отмечают, что приемка работ администрацией в новогодние праздники не осуществлялась, контроля за деятельностью «Магистрали» фактически не было. Таким образом, прокуратура выявила допущенные администрацией города нарушения требований законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения. 11 февраля в адрес мэра города было внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

Кроме того, материалы проверки для привлечения виновных лиц к административной ответственности направлены в городской отдел ГИБДД.

Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура обнаружила нарушения при укладке асфальта в снегопад на улице Ленинградской. В том случае работы также выполняла компания «Магистраль».

 

Тэги: уборка снега, ООО Магистраль

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