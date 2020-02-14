Прокуратура Вологды обнаружила нарушения при укладке асфальта в снегопад на улице Ленинградской

Прокуратура Вологды выявила нарушения, допущенные администрацией города при укладке асфальта в снег на улице Ленинградской. Поводом для проверки, как отмечается в пресс-релизе ведомства, стала новость NewsVo «Администрация Вологды не видит нарушений в укладывании асфальта в снегопад», опубликованная 9 января.

В ней сообщалось, что 30 декабря на улице Ленинградской в Вологде асфальт укладывали на снег. Видео выложил в соцсеть Сергей Гужев. На кадрах участок улицы напротив Октябрьского сквера. В администрации Вологды корреспонденту NewsVo сообщили, что работы были выполнены без каких-либо нарушений, поскольку «был выполнен комплекс работ по очистке покрытия и укладке литого асфальтобетона из кохера при температуре смеси 220 °С».

В ходе проверки специалисты прокуратуры выяснили, что 25 декабря у дома № 26 по улице Ленинградской города Вологды произошла авария на водопроводе. На следующий день специалистами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» авария была ликвидирована, в ходе работ было повреждено асфальтобетонное покрытие на площади 12 квадратных метров. «Вологдагорводоканал» договорился с ООО «Магистраль» о том, что работники фирмы восстановят дорожное покрытие своими силами.

— Факт нарушения технологического процесса при асфальтировании нашел свое подтверждение, так как согласно информации, представленной филиалом ФГБУ Северное УГМС «Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 30.12.2019, т. е. в период проведения работ, на территории города Вологды отмечались осадки в виде снега различной интенсивности, в том числе обильные осадки, при которых производить работы по устройству асфальтобетонных покрытий запрещается, — сообщает прокуратура Вологды.

Кроме того, по данным ведомства, технология производства работ была нарушена: процедура просушки и прогрев терморазогревателем не применялись. Прокуратура пришла к выводу, что МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» и МКУ «Служба городского хозяйства» не обеспечили «восстановление покрытия в соответствии с требованиями правовых актов».

В итоге 11 февраля в адрес мэра Вологды было внесено представление об устранении нарушений, исполнение находится на контроле. Как пояснили NewsVo в прокуратуре города, местных властей обязали организовать укладку асфальта в этом месте в соответствие с нормами.