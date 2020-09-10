Ремонт аэропорта в Вологде обещают провести в 2021-2022 году

Ремонт аэропорта в Вологде запланирован на 2021–2022 годы, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 1500 метров, что позволяет принимать самолеты малой вместимости. Она введена в эксплуатацию в 1978 году, при этом ни разу капитально не ремонтировалась. После проведенного анализа совместно с Министерством транспорта, принято решение о проведении капитального ремонта аэропортового комплекса г. Вологды. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию, сам ремонт запланирован на 2021–2022 гг. В 2021 году мы заложили на эти цели 150 млн. рублей», — рассказал председатель правительства Вологодской области, первый замгубернатора Антон Кольцов.

Планируется провести ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянок самолетов, перрона, свето-сигнального и навигационного оборудования, здания аэровокзала. Ранее также планировалось, что в рамках ремонта полоса аэропорта будет удлинена, однако, как писал NewsVo, от этой идеи отказались.

АО «Вологодское авиапредприятие», которое базируется на территории аэропорта, подало заявку на приобретение в лизинг трех самолетов ИЛ-114-300, которые планируется использовать для внутренних перелетов по России. Поставка этих воздушных судов предварительно запланирована на 2024–2026 годы. Покупка новых ИЛов позволит понизить себестоимость полетов, организовать новые рейсы в Мурманск и Нижний Новгород.

Сейчас парк воздушных судов «Вологодского авиационного предприятия» состоит из 5 самолетов Як-40, 3 самолетов Ан-2 и 18 вертолетов Ми-8.

Как ранее сообщал NewsVo, вологодский аэропорт станет местом съемок фильма об авиакатастрофе, которая произошла в 1981 году в Амурской области. Тогда в воздухе гражданский самолёт столкнулся с военным бомбардировщиком. Одной пассажирке чудом удалось спастись. Выбор Вологды для съемок не случаен.