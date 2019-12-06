Власти передумали удлинять взлетную полосу аэропорта в Вологде

06.12.2019 [Общество]

В аэропорту Вологды не будут удлинять взлетно-посадочную полосу. Об этом 5 декабря в ходе прямой линии заявил губернатор Олег Кувшинников.

«Мы не будем удлинять полосу до двух километров, как ранее это рассматривалось, потому что мы посчитали это нецелесообразным. Готовим техническое задание на капитальный ремонт и реконструкцию полосы длиной 1500 метров, ремонт аэровокзального комплекса, закупку современного аэродромного оборудования для того, чтобы самолеты всех типов могли приземляться, в том числе в ночное время», - сказал Олег Кувшинников.

По данным сайта правительства Вологодской области, планы на удлиннение полосы у областных властей были еще в августе. Во время встречи с президентом Олег Кувшинников "доложил Владимиру Путину о начале предпроектной проработки и подготовки ПСД на удлинение взлетно-посадочной полосы в аэропорту областной столицы". Регион планирует заявиться с проектом в федеральный бюджет.

Вчера губернатор заявил, что деньги на проектные работы планируется выделить из бюджета в 2020 году, а сам капремонт начнется в 2021 году. После его завершения Вологодское авиапредприятие возьмет в лизинг три современных самолета.

«Они будут осуществлять авиационные рейсы в ежедневном режиме из Вологды в Москву, в Санкт-Петербург, Архангельск, Петрозаводск. Сейчас мы такие переговоры ведем», - говорит Кувшинников. 


 

Тэги: аэропорт

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