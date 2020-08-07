В здании вологодского аэропорта снимут фильм про авиакатастрофу 80-х годов

Вологодский аэропорт станет местом съемок фильм «Одна». Это будет рассказ об авиакатастрофе, которая произошла в 1981 году в Амурской области.

— Фильм требует большого количества локаций, - рассказал режиссер Дмитрий Суворов порталу «Культуромания». - Связано это прежде всего с тем, что у нас в кадре начало восьмидесятых, а найти аутентичные объекты не так-то легко. К счастью, мы разыскали аэропорт в Вологде: кажется, это единственный аэропорт в нашей стране, который за сорок лет ни разу не был реконструирован. Что-то в Перми будем снимать, что-то ближе к Екатеринбургу. То есть разброс по географии съемок получается довольно большим.

История, которая легла в основу фильма, произошла 21 августа 1981-го года. Над тайгой в Амурской области на высоте 5200 метров столкнулись два самолета: гражданский АН-24РВ и военный бомбардировщик Ту-16К. На третий день поисков спасатели нашли одну живую пассажирку – студентку из Благовещенска Ларису Савицкую.

Сообщается, что съемки фильма начнутся в августе этого года.

Подробнее о сохранившихся интерьерах старого аэропорта читайте в материале Константина Гудкова.