В здании вологодского аэропорта снимут фильм про авиакатастрофу 80-х годов

07.08.2020 [Культура]

Вологодский аэропорт станет местом съемок фильм «Одна». Это будет рассказ об авиакатастрофе, которая произошла в 1981 году в Амурской области.  

— Фильм требует большого количества локаций, - рассказал режиссер Дмитрий Суворов порталу «Культуромания». - Связано это прежде всего с тем, что у нас в кадре начало восьмидесятых, а найти аутентичные объекты не так-то легко. К счастью, мы разыскали аэропорт в Вологде: кажется, это единственный аэропорт в нашей стране, который за сорок лет ни разу не был реконструирован. Что-то в Перми будем снимать, что-то ближе к Екатеринбургу. То есть разброс по географии съемок получается довольно большим.

История, которая легла в основу фильма, произошла 21 августа 1981-го года. Над тайгой в Амурской области на высоте 5200 метров столкнулись два самолета: гражданский АН-24РВ и военный бомбардировщик Ту-16К. На третий день поисков спасатели нашли одну живую пассажирку – студентку из Благовещенска Ларису Савицкую. 

Сообщается, что съемки фильма начнутся в августе этого года. 

Подробнее о сохранившихся интерьерах старого аэропорта читайте в материале Константина Гудкова.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
В Белозерске два медика ЦРБ заразились коронавирусом
В Вологде в реке утонули двое мужчин
27 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
28 новых случаев COVID-19 выявили в Вологодской области за сутки
В Вологодской области вновь выявили 28 случаев коронавируса за сутки
С 4 августа в Вологодской области откроют кафе и рестораны
В Белозерске закрыли инфекционное отделение больницы из-за заболевших коронавирусом медиков
В Вологде незаконно возводят мансардный этаж здания учебного центра на улице Чехова
В Череповце два человека пострадали при взрыве газового баллона
05.08.2020 [Общество]

В Белозерске закрыли инфекционное отделение больницы из-за заболевших коронавирусом медиков

3623
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде сотрудник банка подозревается в мошенничестве с ипотекой на миллион рублей
В Шекснинском районе осудили мужчину, который сдал арестованный автомобиль в металлолом
В здании вологодского аэропорта снимут фильм про авиакатастрофу 80-х годов
За череповецкими трамваями можно будет следить на картах «Яндекса»
С Вашкинской средней школы взыскали неустойку за задержку в оплате работ по капремонту здания
Трудовой договор с главврачом «Вологодской психиатрической больницы» расторгли по требованию прокуратуры
«Северсталь» начнет чемпионат Континентальной хоккейной лиги в Череповце
 
28.07.2020 [Общество]

Пенсионер из Бабаево через суд пытался добиться компенсации за операцию на глазу, после которой ему стало хуже

2177
0
07.08.2020 [БлогоVO]

"Дети дошкольного и школьного возраста будут наблюдать, как будут выносить гробы и венки, загружая в авто"

132
0
06.08.2020 [Обзор Прессы]

Увидеть в слове

285
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика