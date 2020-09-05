Погибшего в полиции Сергея Пахолкова похоронят 6 сентября

05.09.2020 [Общество]

Прощание с погибшим защитником сквера на Ярославской Сергеем Пахолковым состоится 6 сентября. Оно начнётся в 12:30 в зале «Натрон» у морга на Пошехонском шоссе, сообщают в соцсетях защитники сквера.

Пахолкова задержали возле стройки детсада на улице Ярославской днём 26 августа во время очередного конфликта между жителями с представителями подрядчика. Люди соорудили блокпост, чтобы помешать проезду техники. Сергей стоял на одном из блоков, мешая их увезти, за это на него решили составить протокол о невыполнении требований полицейского. Во время задержания Сергей упал с бетонного блока — очевидцы произошедшего считают, что это произошло по вине полицейских.

В отделении УМВД ему стало плохо. Мужчине несколько раз вызывали «скорую»,  днём 27 августа вологжанин скончался. Причиной смерти стал отёк мозга на фоне закрытой черепно-мозговой травмы. У Сергея Пахолкова остались жена и трое детей.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело, а УМВД пообещало провести служебную проверку.  

Часть жителей Ярославской считает стройку детского садика в их дворе незаконной, уже год они требуют переноса объекта в другое место. Работы частично ведутся на общедомовой территории, жильцы домов сообщают, что её использование с ними никто не согласовывал и на этом основании препятствуют стройке. Публичный сервитут на проезд техники решением суда ещё не установлен. 

О ситуации со строительством детсада на Ярославской на месте сквера читайте в сюжете NewsVo

Тэги: похороны

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