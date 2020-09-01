Областной суд отменил обвинительный приговор Евгению Доможирову по делу о ДТП

01.09.2020 [Общество]

Вологодский областной суд отменил Евгению Доможирову обвинительный приговор по делу о ДТП с КамАЗом и вернул дело на пересмотр в Грязовец.

— Вологодский областной суд отменил обвинительный приговор Грязовецкого районного суда в отношении Евгения Доможирова по ч. 1 ст. 264 УК РФ по причине неполноты проверки судом первой инстанции доводов стороны защиты об обстоятельствах ДТП и противоречивости выводов суда в приговоре относительно видимости на месте ДТП и направил уголовное дело на новое рассмотрение в Грязовецкий районный суд в ином составе суда, — сообщает 1 сентября пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее NewsVo писал, что 21 мая 2020 года суд признал руководителя вологодского движения «Вместе» Евгения Доможирова виновником ДТП с КамАЗом, в котором пострадала его жена. Авария произошла 11 января 2019 года около 17:15 в Грязовецком районе на 434 км автодороги Москва-Архангельск.

Доможирова признали виновным по по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и назначили ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Его также обязали не выезжать за пределы города Вологды, не менять место жительства без уведомления властей и регулярно отмечаться в специализированной инспекции. 

Сам Евгений уверен, что у такого приговора политический подтекст. 

— Это для того, чтобы я не мог ходить на митинги, участвовать в каких-то мероприятиях, бороться за сквер на Ярославской, заниматься нашей деятельностью по расследованиям антикоррупционным. Это преступления режима, которые, мы надеемся, будем наказаны. Это государство сломалось полностью и косметическому ремонту не подлежит, — заявил Доможиров в мае в ходе прямой трансляции из зала суда. 

Фото областного УМВД.

В ДТП серьезно пострадала жена Евгения, Ольга, которая ехала вместе с ним в машине. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, но потом поправилась и сейчас чувствует себя хорошо. 

12 апреля 2019 года полиция возбудила в отношении Евгения Доможирова уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Это вызвало недоумение у лидера движения «Вместе».

- Смело могу утверждать, что виновник этого ДТП не я, а все-таки тот, кто бросил машину, - говорит Евгений Доможиров.

Грязовецкий суд, рассматривая дело, критически отнесся к показания водителя.

- Суд, исследовав представленные доказательства, в том числе записи с видеорегистраторов и показания свидетелей, установил, что видимость на участке ДТП составляла не менее 100 м, на нем имеется искусственное освещение, расположенное слева от места ДТП (справа по титулу дороги). В связи с этим суд критически отнесся к показаниям подсудимого о невозможности своевременного обнаружения КАМАЗа на проезжей части и пришел к выводу, что в данной дорожной ситуации Доможиров мог предотвратить ДТП, выполняя требования абз.2 п. 10.1 ПДД РФ.  

Тэги: ДТП, Евгений Доможиров

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