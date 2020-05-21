Евгения Доможирова приговорили к году ограничения свободы из-за ДТП, в котором пострадала его жена

Суд признал руководителя вологодского движения «Вместе» Евгения Доможирова виновником ДТП с КамАЗом, в котором пострадала его жена. Авария произошла 11 января 2019 года около 17:15 в Грязовецком районе на 434 км автодороги Москва-Архангельск.

Доможирова признали виновным по по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и назначили ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Его также обязали не выезжать за пределы города Вологды, не менять место жительства без уведомления властей и регулярно отмечаться в специализированной инспекции.

Сам Евгений уверен, что у такого приговора политический подтекст.

— Это для того, чтобы я не мог ходить на митинги, участвовать в каких-то мероприятиях, бороться за сквер на Ярославской, заниматься нашей деятельностью по расследованиям антикоррупционным. Это преступления режима, которые, мы надеемся, будем наказаны. Это государство сломалось полностью и косметическому ремонту не подлежит, — заявил Доможиров в ходе прямой трансляции из зала суда.

Он также планирует обжаловать приговор в областном суде, хотя говорит, что, скорее всего, он устоит и там, и придется обжаловать его в ЕСПЧ.

NewsVo сообщал, что обстоятельства происшествия Евгений Доможиров и полиция тогда описывали по-разному. В областном УМВД утверждают, что "Фольксваген Поло" Евгения Доможирова врезался в КамАЗ, который в это время буксировал другой КамАЗ:

- По предварительной версии мужчина 1974 г.р., управляя автомобилем Фольксваген Поло, двигаясь в сторону г. Москвы, совершил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ, который буксировал другой автомобиль КАМАЗ по крайней правой полосе. На данном участке автодороги имеется искусственное освещение и установлено максимальное ограничение скорости 70 км/ч. На месте происшествия работают наряды ГИБДД. Обстоятельства устанавливаются.

Сам Евгений Доможиров пишет, что КаМАЗ в момент аварии стоял, причем без аварийки, и грузовик он просто не заметил.

- Вьехал в стоящий без габаритов, аварийки и знаков Камаз-уборщик, - написал Евгений Доможиров на своей странице в соцсети в день аварии.

Фото областного УМВД.

В ДТП серьезно пострадала жена Евгения, Ольга, которая ехала вместе с ним в машине. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, но потом поправилась и сейчас чувствует себя хорошо.

12 апреля 2019 года полиция возбудила в отношении Евгения Доможирова уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Это вызвало недоумение у лидера движения «Вместе».