Евгения Доможирова приговорили к году ограничения свободы из-за ДТП, в котором пострадала его жена

21.05.2020 [Общество]

Суд признал руководителя вологодского движения «Вместе» Евгения Доможирова виновником ДТП с КамАЗом, в котором пострадала его жена. Авария произошла 11 января 2019 года около 17:15 в Грязовецком районе на 434 км автодороги Москва-Архангельск.

Доможирова признали виновным по по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и назначили ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Его также обязали не выезжать за пределы города Вологды, не менять место жительства без уведомления властей и регулярно отмечаться в специализированной инспекции. 

Сам Евгений уверен, что у такого приговора политический подтекст. 

— Это для того, чтобы я не мог ходить на митинги, участвовать в каких-то мероприятиях, бороться за сквер на Ярославской, заниматься нашей деятельностью по расследованиям антикоррупционным. Это преступления режима, которые, мы надеемся, будем наказаны. Это государство сломалось полностью и косметическому ремонту не подлежит, — заявил Доможиров в ходе прямой трансляции из зала суда. 

Он также планирует обжаловать приговор в областном суде, хотя говорит, что, скорее всего, он устоит и там, и придется обжаловать его в ЕСПЧ. 

NewsVo сообщал, что обстоятельства происшествия Евгений Доможиров и полиция тогда описывали по-разному. В областном УМВД утверждают, что "Фольксваген Поло" Евгения Доможирова врезался в КамАЗ, который в это время буксировал другой КамАЗ:

- По предварительной версии мужчина 1974 г.р., управляя автомобилем Фольксваген Поло, двигаясь в сторону г. Москвы, совершил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ, который буксировал другой автомобиль КАМАЗ по крайней правой полосе. На данном участке автодороги имеется искусственное освещение и установлено максимальное ограничение скорости 70 км/ч. На месте происшествия работают наряды ГИБДД. Обстоятельства устанавливаются.

Сам Евгений Доможиров пишет, что КаМАЗ в момент аварии стоял, причем без аварийки, и грузовик он просто не заметил. 

- Вьехал в стоящий без габаритов, аварийки и знаков Камаз-уборщик, - написал Евгений Доможиров на своей странице в соцсети в день аварии.

Фото областного УМВД.

В ДТП серьезно пострадала жена Евгения, Ольга, которая ехала вместе с ним в машине. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу, но потом поправилась и сейчас чувствует себя хорошо. 

12 апреля 2019 года полиция возбудила в отношении Евгения Доможирова уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Это вызвало недоумение у лидера движения «Вместе».

- Смело могу утверждать, что виновник этого ДТП не я, а все-таки тот, кто бросил машину, - говорит Евгений Доможиров.

Тэги: Евгений Доможиров

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Мы уже морально готовы, что рано или поздно все попадем в Череповец»: пациент горбольницы в Вологде рассказал об условиях обсервации
426 человек оказались на карантине в городской больнице №1 Вологды
16 из 23 новых заболевших COVID-19 в Вологде — из очага в городской больнице
В горбольнице №1 в Вологде выявили 40 заболевших коронавирусом
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде подорожает проезд в общественном транспорте
26 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Четыре отделения городской больницы Вологды закрыли на карантин из-за пациентов с COVID-19
В горбольнице №1 Вологды выявили уже больше 60 инфицированных COVID-19
Следственный комитет проверит сообщения об отсутствии у медиков горбольницы №1 в Вологде масок
20.05.2020 [БлогоVO]

Сельское поселение Бекетовское. Сегодня утром

709
0
18.05.2020 [БлогоVO]

А как вы оцениваете экологическое состояние среды в нашем городе?

813
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Еще два детских сада в Вологде закроют из-за заболевших COVID-19
34 новых случая коронавируса зафиксированы в Вологодской области за сутки, из них 21 - в Вологде
Что такое хороший кофе и как его приготовить дома: советы от вологодского бариста
Евгения Доможирова приговорили к году ограничения свободы из-за ДТП, в котором пострадала его жена
В апреле в Вологодской области подорожали лимоны, лук и чеснок
За ночь в селе Юрманга Бабушкинского района произошли три пожара
Малоимущие семьи могут подать заявление для получения выплаты на детей от 3 до 7 лет через портал госуслуг
 


21.05.2020 [Общество]

Что такое хороший кофе и как его приготовить дома: советы от вологодского бариста

277
0
20.05.2020 [БлогоVO]

Ромашево Тарногский район

451
0
20.05.2020 [Обзор Прессы]

COVID-ЭКОНОМИЯ

868
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика