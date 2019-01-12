Евгений Доможиров врезался на машине в КаМАЗ в Грязовецком районе

12.01.2019 [Происшествия]
Евгений Доможиров врезался на машине в КаМАЗ в Грязовецком районе

Фото Евгения Доможирова.

Руководитель движения "Вместе" Евгений Доможиров со своей супругой Ольгой накануне вечером попал в аварию. По данным областного УМВД, ДТП произошло около 17:15 в Грязовецком районе на 434 км автодороги Москва-Архангельск. Ольга Доможирова в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Обстоятельства аварии Евгений Доможиров и полиция описывают по-разному. В областном УМВД утверждают, что "Фольксваген Поло" Евгения Доможирова врезался в КаМАЗ, который в это время буксировал другой КаМАЗ:

- По предварительной версии мужчина 1974 г.р., управляя автомобилем Фольксваген Поло, двигаясь в сторону г. Москвы, совершил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ, который буксировал другой автомобиль КАМАЗ по крайней правой полосе. На данном участке автодороги имеется искусственное освещение и установлено максимальное ограничение скорости 70 км/ч. На месте происшествия работают наряды ГИБДД. Обстоятельства устанавливаются.

Однако на фотографиях с места аварии второго КаМАЗа нет. Сам Евгений Доможиров пишет, что КаМАЗ в момент аварии стоял, причем без аварийки, то есть он был там один, без второго КаМАЗа:

- Вьехал в стоящий без габаритов, аварийки и знаков Камаз-уборщик. Пока больших комментариев нет. Очень переживаю за Олю и это главный вопрос, - сообщает Евгений в твиттере.

Он сообщил, что его жену, возможно, сегодня переведут из реанимации на стационар:

- У Оли состояние средней тяжести, но стабильное. После 12 решат о переводе из реанимации. Прошу прощения, но всем в личке отвечать сейчас не смогу. Какая помощь будет нужна пока не знаю, но скорее всего вопрос в машине, т. к. сами знаете сколько у нас детей.

Тэги: ДТП, Доможиров

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