Водолазы не смогли найти пробоин на затонувшем в Вологде судне «Капитан Артюшин»

22 августа в Вологде идут работы по поднятию затонувшего накануне прогулочного теплохода «Капитан Артюшин», сообщает пресс-служба городской администрации. Судно подтащили к берегу и с утра откачивали воду из его отсеков, но это не дало результата.

«Водолазы обследовали корабль, пробоин найти не смогли. После чего с помощью тросов и спецтехники теплоход подтянули к берегу, чтобы оценить ситуацию по поводу дальнейших действий. На сегодняшний момент не до конца понятно, что послужило причиной того, что судно затонуло. Попытались произвести откачку воды из трюмов и внутренних помещений с помощью мотопомп, чтобы его приподнять. Но это результатов не дало, в связи с тем, что конструктив теплохода владельцем изменен. Поэтому сейчас занимаемся поиском плавсредств, которые позволят нам приподнять теплоход и отбуксировать к месту приписки и ремонта», — пояснил заместитель мэра Вологды, начальник административного департамента Алексей Никитин.

Водолазы Центра гражданской защиты также очистили акваторию реки от мусора, который вымыло водой из помещений подтопленного теплохода. С берега мусор убрали представители городских коммунальных служб. В пресс-службе областного УМЧС сообщают, что розлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Как ранее сообщал NewsvO, судно 1973 года постройки затонуло вечером в пятницу во время прогулочного рейса. На борту в момент ЧП находилось 25 человек, в том числе один ребенок. Все они были спасены и доставлены на берег, пострадавших нет. Для предотвращения розлива нефтепродуктов на реке установлены боновые заграждения шириной 142 метра.

По факту ЧП проводится проверка следователями Северо-Западного следственного управления на транспорте. Вологодская транспортная прокуратура сообщила, что "Капитан Артюшин" по решению суда еще в сентябре 2018 года был исключен из Реестра маломерных судов. Его дальнейшая эксплуатация возможна лишь после постановки на соответствующий учет.

В 2018 году судоводителя теплохода "Капитан Артюшин" оштрафовали за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Так, 12 августа 2017 года мужчина оказал услуги по перевозке 34 пассажиров по реке Вологде, несмотря на то, что максимальная пассажировместимость судна составляет 12 человек. Кроме того, на этом судне отсутствовали спасательные жилеты в необходимом количестве, а имеющиеся в наличии не отвечали предъявляемым требованиям, также с пассажирами не был проведен соответствующий инструктаж. По результатам рассмотрения дела судоводителя оштрафовали на 20 тысяч рублей.