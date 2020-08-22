В Вологде на реке затонуло судно «Капитан Артюшин»

В Вологде на реке в районе Соборной горки затонуло судно «Капитан Артюшин». Инцидент произошел около 22 часов 21 августа.

— По предварительной информации на борту находилось 25 чел., в т. ч. 1 ребенок. Все люди перевезены на берег. Погибших, пострадавших нет, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

В результате ЧП произошла незначительная утечка дизтоплива. Для предотвращения розлива нефтепродуктов на реке Вологда в районе ул. Карла Маркса 127 установлены боновые заграждения шириной 142 метра.

Теплоход «Капитан Артюшин» 1973 года постройки. Длина судна — 20,75 метро, расстояние до берега около 20 м, глубина реки в месте ЧП — около 2 метров.